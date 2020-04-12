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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat' Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Aldatmak, çift ve evlilik ilişkisi açısından "kandırma", "ihanet etme", "eşin beklemediği bir davranışta bulunma" anlamlarına gelir ve hiçbir insan ihanete ve sadakatsizliğe uğratılmayı istemez. Aldatmak nedir sorusuna verilen cevap, gerçeğin bir ya da birkaç yönünü anlatabilse de, aldatılmanın insana hissettirdiği duygusal acıyı tarif edebilmek gerçekten zordur.

12.04.2020 13:56 - Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





