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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat' Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Aldatmak, çift ve evlilik ilişkisi açısından "kandırma", "ihanet etme", "eşin beklemediği bir davranışta bulunma" anlamlarına gelir ve hiçbir insan ihanete ve sadakatsizliğe uğratılmayı istemez. Aldatmak nedir sorusuna verilen cevap, gerçeğin bir ya da birkaç yönünü anlatabilse de, aldatılmanın insana hissettirdiği duygusal acıyı tarif edebilmek gerçekten zordur.

12.04.2020 13:56 - Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30
İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

Türkiye'de bir zamanlar yaşanan aldatılma vakaları magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda hazfızalarda yer edinen aldatma vakalarında bu sefer aldatan kadınlardı. Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Pınar Altuğ ile ilgili bu sözler o dönem magazin dünyasını ayağa kaldırmıştı. Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları. Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümündeki eğitimini yarıda bıraktı.

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İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti.

İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

İkilinin arasına girdiği iddia edilen Can Tezal'ın Pınar Altuğ hakkındaki açıklamalarının ardından Teodorikis; "Can'ın bütün bunları basınla paylaşmasının tek sebebi, başka birisinin olması.

İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

Pınar benden ayrılıp Can'la görüşmediği için, Can böyle bir şey yapmış olabilir. Bence Can'ın da canı yandı" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bir süre sonra Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan ilişkisi yavaş yavaş ortaya çıkmıştı.

İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şoke eden sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

Umut Elçioğlu - Pınar Altuğ

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