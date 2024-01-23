İdo Tatlıses’ten ikiz bebekleriyle ilk kez fotoğraf yayınladı! İşte İbrahim Tatlıses’in minik torunları! Yasemin Şefkatli'nin biricik eşi...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, dün İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran İdo Tatlıses'ten minik bebekleriyle ilk paylaşım geldi. Tatlıses'in baba-oğul paylaşımları büyük ilgi görürken sosyal medya kullanıcıları "Babalık yakıştı" ifadelerini kullandı. İşte İdo Tatlıses'in ikizleri...