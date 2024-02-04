İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli doğumhaneden paylaştı! “Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın” İbrahim Tatlıses ile el ele...

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta Sinan Emir ve İbrahim Ayel adlarını verdiği oğullarını kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan çiçeği burnunda anne Şefkatli, Instagram sayfasında hastane odasında ve doğumhanede çekilen karelerini yayınladı. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi görürken Şefkatli'nin İbrahim Tatlıses'in elini tutarak güç aldığı kare de dikkat çekti.