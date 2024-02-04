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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli doğumhaneden paylaştı! “Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın” İbrahim Tatlıses ile el ele...

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta Sinan Emir ve İbrahim Ayel adlarını verdiği oğullarını kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan çiçeği burnunda anne Şefkatli, Instagram sayfasında hastane odasında ve doğumhanede çekilen karelerini yayınladı. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi görürken Şefkatli'nin İbrahim Tatlıses'in elini tutarak güç aldığı kare de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 16:52 Güncelleme 04 Şubat 2024, 16:52
İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli doğumhaneden paylaştı! “Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın” İbrahim Tatlıses ile el ele... 1

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, aşkı Yasemin Şefkatli'de buldu. İkili Zincirlikuyu'da bir otelde yapılan görkemli düğünle dünyaevine girdi.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli doğumhaneden paylaştı! “Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın” İbrahim Tatlıses ile el ele... 2

Evlendikten kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlandığını duyuran Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucağına aldı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli doğumhaneden paylaştı! “Hem en zor hem de en güzel anı hayatımın” İbrahim Tatlıses ile el ele... 3

Ancak ikizlerden İbrahim Ayel, kalbindeki bir sorun nedeniyle ameliyata alındı.

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