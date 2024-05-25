İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikizlerinin yüzünü paylaştı! İbrahim Tatlıses'in torunlarına bakın! Kontrol sonrası poz...

2021 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir Ocak ayında dünyaya geldi. Bebeklerinden İbrahim Ayel ameliyat haberleriyle herkesi telaşlandırırken İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, ikizlerinin yüzünü ilk defa paylaştı. Doktor kontrolü sonrası sosyal medyadan o anları paylaşan çift beğeni yağmuruna tutuldu. işte İbrahim Tatlıses'in torunları...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğulları İdo Tatlıses 2021 yılında gönlünü kaptırdığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu.
Çift 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ancak ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde meydana gelen sorun herkesi korkuttu.