İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! İbrahim Tatlıses düğün hazırlıklarına başladı nikah tarihi belli oldu!
Ha evlendiler ha evlenecekler derken İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli cephesinden beklenen haber geldi. Ekim 2020'de ilişkilerini ciddiye taşıyan ve nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, nikah masasına oturmak için bir süredir pandeminin bitmesini bekliyor. Daha önce 2 defa düğünlerini erteleyen çiftin nikah tarihi sonunda belli oldu. İşte detaylar...
30.07.2021 08:53
- Son Güncelleme: 30.07.2021 08:53
Geçtiğimiz yıl nişanlanan şarkıcı İdo Tatlıses ve oyuncu Yasemin Şefkatli'nin düğün tarihi belli oldu.
Geçen yıl ekimde nişanlanan; ancak pandemi yüzünden düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına eriyor.
"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, pandemi kısıtlamaları izin vermeyince önce aralıktaki, sonra da mayıs ayına aldıkları düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.