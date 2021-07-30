İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli sonunda evleniyor! İbrahim Tatlıses düğün hazırlıklarına başladı nikah tarihi belli oldu!

"Düğünsüz damat olmaz" diyen İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, pandemi kısıtlamaları izin vermeyince önce aralıktaki, sonra da mayıs ayına aldıkları düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.