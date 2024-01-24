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İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle ilk fotoğrafını yayınladı "Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor"

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, dün İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran İdo Tatlıses önceki gün bebekleriyle ilk pozunu paylaşmıştı. İdo bu kez eşi Yasemin Şefkatli ve ikizleri paylaşıp, eşinin doğum gününü duygusal sözlere kutladı. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 17:11 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:17
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleriyle ilk fotoğrafını yayınladı Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor 1

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikiliden geçen aylarda bebek müjdesini verdi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleriyle ilk fotoğrafını yayınladı Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor 2

İKİZLER DÜNYAYA GELDİ
Ünlü çift, önceki gün ise İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerine kavuştu.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebekleriyle ilk fotoğrafını yayınladı Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor 3

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ve ikizlerin ilk karesini paylaştı.

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