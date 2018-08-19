İdil Fırat'ın bekarlığa vedası
İdil Fırat ve Mert Fırat, kısa süre önce birliktelik yaşamaya başlamış ve hızla evlenme kararı almışlardı. Bu ani kararlarıyla gündeme gelen çift evlilik için gün sayıyor. Geçtiğimiz akşam bekarlığa veda partisi düzenleyen İdil Fırat' ın arkadaşlarıyla eğlendiği mekandan çıkarken ki güvenlik önlemi ise oldukça şaşırtıcı. İşte İdil Fırat ve Mert Fırat'ın bekarlığa veda gecesinden görüntüler...
Kısa süreli birlikteliklerinden sonra evlilik kararı alan İdil Fırat ve Mert Fırat'ın, düğünüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 8 Eylül'de Alaçatı'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kınayı İstanbul'da yapacak. 27 Ağustos tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına gecesi düzenleyecek olan sosyetik güzel, davetiyesini arkadaşlarıyla paylaştı.
Çiçek desenli mavi renkli davetiyenin üzerinde, 'İdil Gelinin Kınası' yazıldığı görüldü. İkili, düğün ve kınaya katılacaklar için ortak bir mail adresi açtı. Fırat'ın, oyuncuyla aynı soyadı taşıyan mail adresini, LCV olarak kullanması ise, dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzelin, gece için kendisi ve yakın arkadaşlarına özel olarak bindallı diktireceği öğrenildi.
Sosyetenin ve Fenerbahçeli babası Önder Fırat nedeniyle spor camiasının yakından tanıdığı İdil Fırat, 8 Eylül'de oyuncu Mert Fırat ile Alaçatı'da evlenecek. İdil Fırat, önceki akşam İzmir Çeşme-Alaçatı'da 14 yakın arkadaşıyla birlikte bekarlığa veda partisi düzenledi. İstanbul'dan gelen kız grubuyla saatlerce eğlenip şarkı söyleyen Fırat, gecenin sonunda mekandan çıkarken koruma ordusu adeta etten duvar ördü.