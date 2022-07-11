İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan'dan fırçayı yedi
Bir süre önce iddia olarak magazin gündemine gelen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşkı belgelendi... Son dönemde rol aldıkları dizilerdeki performanslarıyla göz önüne gelen ikilinin, 4 aydır gizli saklı aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenen çift bu kez kameralara poz verdi. Bu anlarda Aslıhan Gürbüz'den fırça yiyen İsmail Hacıoğlu bakın ne yaptı.
11.07.2022 09:49 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:49
Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşkı resmen belgelendi. 4 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan çift bakın nerede, nasıl görüntülendi. İşte detaylar...