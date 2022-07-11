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Haberler Magazin İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan'dan fırçayı yedi

İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan'dan fırçayı yedi

Bir süre önce iddia olarak magazin gündemine gelen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşkı belgelendi... Son dönemde rol aldıkları dizilerdeki performanslarıyla göz önüne gelen ikilinin, 4 aydır gizli saklı aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenen çift bu kez kameralara poz verdi. Bu anlarda Aslıhan Gürbüz'den fırça yiyen İsmail Hacıoğlu bakın ne yaptı.

11.07.2022 09:49 - Son Güncelleme: 11.07.2022 09:49
İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan’dan fırçayı yedi

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşkı resmen belgelendi. 4 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan çift bakın nerede, nasıl görüntülendi. İşte detaylar...

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İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan’dan fırçayı yedi

Bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz aşkı.

İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan’dan fırçayı yedi

Rol aldıkları dizilerdeki performanslarıyla hayranlık uyandıran ünlü çift hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan’dan fırçayı yedi

Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

İddiaydı gerçek oldu! 4 aydır gizli saklı aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yan yana! Aslıhan’dan fırçayı yedi

Çift sonrasında Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenmişti.

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