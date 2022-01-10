İclal Aydın'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor adeta eridi! Güzelliğiyle hayran bırakan İclal'e bakın, 3 ayda bambaşka oldu
İclal Aydın'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor, adeta eridi! Güzelliğiyle hayran bırakan İclal, sosyal medya gündeminde. Son yıllarda Urla'da sakin bir hayat yaşayan ünlü isim, zamanının büyük bölümünü yazdığı romana ayırıyor. Aydın, 3 aylık sıkı bir diyetin ardından iğne ipliğe döndü. Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, 50 yaşındaki İclal Aydın'ın son hali…
10.01.2022 09:54
- Son Güncelleme: 10.01.2022 09:58
İclal Aydın'ın son halini gören dönüp bir daha bakıyor, adeta eridi! Güzelliğiyle hayran bırakan İclal, 3 aylık sıkı bir diyetin ardından iğne ipliğe döndü.
Ünlü oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, İzmir Urla'da sakin bir yaşam sürüyor. Aydın, zamanının büyük çoğunluğunu yeni romanı için ayırıyor.
Aydın, son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir ve Uğur Çavuşoğlu ile başrolü paylaştı. Ege'nin Hamsisi dizisinin Melahat'ı İclal Aydın, yeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yeni projesi için 3 aylık sıkı bir diyet yapan İclal Aydın, her geçen gün eriyor. Aydın'ın son haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte başta İclal Aydın olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...