İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ son haliyle ağızları açık bıraktı! İclal Aydın'ın kızı Lal güzelliğiyle hayran bıraktı
49 yaşındaki oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın 3 kez evlilik yaptı. İkinci evliliğini Kemal Başbuğ ile yapan İclal Aydın bu evliliğinden Zeynep Lal Başbuğ adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Daha dün küçücük bir kız çocuğu olan Lal şimdilerde 18 yaşında genç bir kız. Annesinin kopyası olan Zeynep Lal Başbuğ görenleri şaşkına çeviriyor. Zaten İclal Aydın sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Aynı zamanda kızı da bol bol fotoğraf paylaşıyor. İşte İclal Aydın ve güzeller güzeli kızı Zeynep Lal Başbuğ…
Yazar, gazeteci, sunucu birçok dalda kendini gösteren oyuncu İclal Aydın ikinci evliliğini Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten Zeynep Lal isimli bir kızı var. Ekranların aranan oyuncularından biri olan İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.
Lal üstünde inceltme olmazsa 'dilsiz' anlamına geliyor. Üzerindeki inceltmesi ile taşıdığı anlamı ise Anadolu topraklarındaki en eski hecelerden birisi. Hitit tabletlerinde bile geçiyor. Kızımın kendisi gibi ismi de benim bir parçam. İşte başta İclal Aydın ve kızı Zeynep Lal Başbuğ olmak üzere ünlülerin çocukları.