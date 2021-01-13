İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ annesini boyunu geçti! İclal Aydın'ın kızı Lal güzelliğiyle hayran bıraktı

Yazar, gazeteci, sunucu birçok dalda kendini gösteren oyuncu İclal Aydın ikinci evliliğini Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten Zeynep Lal isimli bir kızı var. Ekranların aranan oyuncularından biri olan İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.