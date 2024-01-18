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İclal Aydın 20'li yaşlarına geri döndü son halini görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki İclal bir deri bir kemik kaldı gençleri cebinden çıkardı

İclal Aydın, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. 52 yaşındaki ünlü oyuncu son dönemde ise zayıflama macerasıyla gündeme geliyordu. 21 yaşında bir kızı olan İclal Aydın, 20'li yaşlarına geri döndü adeta. Sıkı bir diyete giren Aydın, son haliyle görenleri hayran bırakıyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:25 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:30
İclal Aydın 20’li yaşlarına geri döndü son halini görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki İclal bir deri bir kemik kaldı gençleri cebinden çıkardı 1

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle karşımıza çıkan İclal Aydın, uzun bir aradan sonra takipçileri için paylaşım yaptı. Aydın'ın fit haline övgüler yağdı.

İclal Aydın 20’li yaşlarına geri döndü son halini görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki İclal bir deri bir kemik kaldı gençleri cebinden çıkardı 2

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.

İclal Aydın 20’li yaşlarına geri döndü son halini görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki İclal bir deri bir kemik kaldı gençleri cebinden çıkardı 3

İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta bir deri bir kemik kaldı.

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