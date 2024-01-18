İclal Aydın 20'li yaşlarına geri döndü son halini görenler tanıyamadı! 52 yaşındaki İclal bir deri bir kemik kaldı gençleri cebinden çıkardı

1 Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteriyle karşımıza çıkan İclal Aydın, uzun bir aradan sonra takipçileri için paylaşım yaptı. Aydın'ın fit haline övgüler yağdı.

2 Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak, Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakteri ile ekranlarda boy göstermişti. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu.