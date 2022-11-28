"İçinde bir şey yok mu?" İç çamaşırsız Hande Erçel olay! Pançosunu üstüne çekip ormanın derinliklerinde...
İç çamaşırsız Hande Erçel olay! Pançosunu üstüne çekti ormanın derinliklerine indi görenler, "İçinde bir şey yok mu?" yorumları yaptı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Hande Erçel estetiksiz haliyle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. 29 yaşına giren Hande Erçel'in eski halleri çok konuşulmuş, oyuncu konuyla ilgili kendisine gelen soruya tepki göstermişti.
28.11.2022 11:54 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:56
İç çamaşırsız Hande Erçel olay! Pançosunu üstüne çekti ormanın derinliklerine indi. Bir marka için kamera karşısına geçen Hande Erçel'in Instagram paylaşımını görenler, "İçinde bir şey yok mu?" , "Elbise çok yakışmış" yorumları yaptı.
Estetik sorusunu duyunca küplere binen Hande Erçel'in tepkisi geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı ikiye böldü.
29. yaş gününü kutlayan Hande Erçel doğum günü kutlaması sonrası evinin yolunu tutarken basın mensuplarıyla karşı karşıya geldi.
Keyifli haliyle dikkat çeken Hande Erçel'in yüzü bir anda düştü. Nedeni ise kendisine yöneltilen estetik sorusu...