İçimizdeki Ateş'in Tülin'i Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! EDHO'da birlikte rol almışlardı üstelik bir de güzeller güzeli kızları var
İçimizdeki Ateş'in Tülin'i Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! EDHO'da birlikte rol almışlardı, üstelik ikilinin bir de güzeller güzeli kızları var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı güzel oyuncu... Aynı dizide eşi ile rol alan Ceren Benderlioğlu bir kez daha Atv ekranlarında boy gösteriyor. İçimizdeki Ateş dizisinde Tülin Tan karakteri ile yine herkesi ekran başına kilitlemeye gelen Ceren Benderlioğlu'nun eşinin kim olduğunu bilmeyenler öğrenince çok şaşırtacak.
23.06.2022 17:56 - Son Güncelleme: 23.06.2022 18:03
İçimizdeki Ateş'in Tülin'i Ceren Benderlioğlu'nun eşi bakın kim! EDHO'da birlikte rol almışlardı, ikilinin üstelik bir de güzeller güzeli kızları var...
Üniversitede okurken oyunculuk serüveni başlayan Ceren Benderlioğlu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Ceren Benderlioğlu'nun eşinin EDHO'da Behzat Façalı karakterine hayat verdiğini yeni öğrenenler şaşkına döndü. Ünlü çiftin bir de kızları var... İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...