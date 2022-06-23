İçimizdeki Ateş’in Tülin’i Ceren Benderlioğlu’nun eşi bakın kim! EDHO’da birlikte rol almışlardı üstelik bir de güzeller güzeli kızları var

Ceren Benderlioğlu'nun eşinin EDHO'da Behzat Façalı karakterine hayat verdiğini yeni öğrenenler şaşkına döndü. Ünlü çiftin bir de kızları var... İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...