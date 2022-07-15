İçimizdeki Ateş'in Tülin'i Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili paylaşım! Şezlong paylaşımı ortalığı salladı! EDHO’nun Ömür’üydü...
EDHO'nun Ömür'üydü... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak İçimizdeki Ateş'te hayat verdiği Tülin'le izleyici karşısına çıkan Ceren Benderlioğlu, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, tatile çıktı ve bikinisi ile şezlongda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
15.07.2022 01:25 - Son Güncelleme: 15.07.2022 01:25
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, tatile çıktı ve bikinisi ile şezlongda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.