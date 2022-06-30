İçimizdeki Ateş'in Hale'si İpek Filiz Yazıcı bombayı patlattı! Sevgilisi de çok ünlü çıktı! ‘Paylaşmanın zamanı geldi’ deyip duyurdu
İçimizdeki Ateş'in Hale'si İpek Filiz Yazıcı bombayı patlattı! Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi İçimizdeki Ateş'te Hale karakterini canlandıran İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tektaşıyla verdiği pozları "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun müstakbel eşinin kim olduğunu ilk kez görenlerse şaştı kaldı. İşte evlilik yolunda ilk adımı atan İpek Filiz Yazıcı'nın o paylaşımı...
30.06.2022 01:38 - Son Güncelleme: 30.06.2022 01:38
Başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı, ATV'nin sevilen dizisi İçimizdeki Ateş'te canlandırdığı Hale karakteriyle ekranlara döndü.
İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.