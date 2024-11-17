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Icardi'nin menajerinden Wanda Nara itirafı! "Hayatının en büyük talihsizliğiydi" Meğer 10 yıllık evlilikleri boyunca...

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın 10 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı. Arjantinli futbolcu Icardi eşi Nara'nın kendisini yaşça küçük rapçi L-Gante ile aldattığı ve hamile olduğu iddialarının ardından zor bir dönem geçiriyor. Son dönemde Nara'nın Icardi'ye yönelik "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla açtığı dava ise çiftin evliliğini daha da karmaşık hale getirdi. Ancak Icardi'nin duruşmaya katılmaması ve menajerinden gelen açıklamalar gündemin odağı oldu.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 12:35 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 12:35
Icardi’nin menajerinden Wanda Nara itirafı! Hayatının en büyük talihsizliğiydi Meğer 10 yıllık evlilikleri boyunca...

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evlilikleri, Arjantinli futbolcunun kariyerini ve kişisel hayatını etkilemeye devam ediyor. Evliliklerinde sık sık inişli çıkışlı dönemler yaşayan ünlü çift geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. Wanda Nara'nın, Icardi'yi genç rapçi L-Gante ile aldattığı ve Icardi'nin bu ihanetin ardından olaylar çıkararak eşinin evine gidip tartışma çıkardığı iddiaları dünya basınında geniş yer buldu. Ayrıca Nara'nın şikayeti üzerine açılan dava sonucu Icardi'nin duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Icardi’nin menajerinden Wanda Nara itirafı! Hayatının en büyük talihsizliğiydi Meğer 10 yıllık evlilikleri boyunca...

Wanda Nara ve L-Gante Aşkı: İddialar ve Hamilelik

Wanda Nara'nın, 10 yıllık eşi Icardi'yi, kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aldattığı iddiaları, Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı. Çiftin ihanetinin ardından Nara'nın Arjantin basınında yer alan haberlere göre 3 aylık hamile olduğu öne sürüldü.

Icardi’nin menajerinden Wanda Nara itirafı! Hayatının en büyük talihsizliğiydi Meğer 10 yıllık evlilikleri boyunca...

İddiaya göre Nara, L-Gante'den hamile ve bebeklerinin erkek olacağı belirtiliyor. Bu iddianın ardından taraflardan henüz bir açıklama gelmedi ancak bu durum çiftin arasındaki gerginliği daha da arttırmış görünüyor.

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