Icardi'nin menajerinden Wanda Nara itirafı! "Hayatının en büyük talihsizliğiydi" Meğer 10 yıllık evlilikleri boyunca...

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evlilikleri, Arjantinli futbolcunun kariyerini ve kişisel hayatını etkilemeye devam ediyor. Evliliklerinde sık sık inişli çıkışlı dönemler yaşayan ünlü çift geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme geldi. Wanda Nara'nın, Icardi'yi genç rapçi L-Gante ile aldattığı ve Icardi'nin bu ihanetin ardından olaylar çıkararak eşinin evine gidip tartışma çıkardığı iddiaları dünya basınında geniş yer buldu. Ayrıca Nara'nın şikayeti üzerine açılan dava sonucu Icardi'nin duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Wanda Nara ve L-Gante Aşkı: İddialar ve Hamilelik Wanda Nara'nın, 10 yıllık eşi Icardi'yi, kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aldattığı iddiaları, Arjantin basınında geniş yankı uyandırdı. Çiftin ihanetinin ardından Nara'nın Arjantin basınında yer alan haberlere göre 3 aylık hamile olduğu öne sürüldü.