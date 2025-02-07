İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Kurtlar Vadisi, Cendere ve Öldüm de Uyandım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Gökhan Kırdar, hayranlarını endişelendirdi.

Kırdar, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırdar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İç kanama geçirdiği belirtilen Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm"

Kırdar açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm...