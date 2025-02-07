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İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Yerine Sevemem adlı şarkıyla bir dönemin en çok dinlenilen isimlerinden biri olan Gökhan Kırdar, geçirdiği akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

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Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 09:06
İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Kurtlar Vadisi, Cendere ve Öldüm de Uyandım gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Gökhan Kırdar, hayranlarını endişelendirdi.

İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Kırdar, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırdar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

İç kanama geçirdiği belirtilen Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm"

İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Kırdar açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm...

İç kanama geçiren Gökhan Kırdar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim... Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim"