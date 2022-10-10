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Haberler Magazin İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu'nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer...

İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu'nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer...

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Afra Saraçoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkındaki Özcan Deniz gerçeğini görünce inanamadı. Hem de işin içinde Afra Saraçoğlu'nun annesi var.

10.10.2022 13:01 - Son Güncelleme: 10.10.2022 13:01
İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu’nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı meğer...

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye oturdu. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

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İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu’nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı meğer...

Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu’nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı meğer...

Sosyal medyada cabası. Son olarak paylaştığı poz olay oldu.

İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu’nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı meğer...

Sosyal medya kullanıcıları, Afra Saraçoğlu'nun cesur paylaşımına ''Yerli Bella Hadid'' ve ''Dizideki haliyle alakası yok'' gibi yorumlarda bulundu.

İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu’nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı meğer...

Öte yandan hakkında araştırma yapanlar, Özcan Deniz ve annesi ile ilgili gerçeğe şaştı kaldı.

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