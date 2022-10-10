İç çamaşırsız pozuyla sosyal medyayı yıkan Afra Saraçoğlu’nun Özcan Deniz gerçeği! Yalı Çapkını’nın Seyran’ı meğer...

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye oturdu. Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.