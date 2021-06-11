İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin bu kez de tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. 29 yaşındaki şarkıcı, siyah bikinili tekne pozuyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ece Seçkin'in düzgün fiziği ve fit halleriyse takipçilerinin takdirini kazandı.

11.06.2021 10:02 - Son Güncelleme: 11.06.2021 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





