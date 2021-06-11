Vav TV İzle

İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin bu kez de tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. 29 yaşındaki şarkıcı, siyah bikinili tekne pozuyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ece Seçkin'in düzgün fiziği ve fit halleriyse takipçilerinin takdirini kazandı.

11.06.2021 10:02 - Son Güncelleme: 11.06.2021 10:32
İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti.

İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

Ceketinin içine iç çamaşırı giymeyen Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni toplarken birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekmişti.

İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı sonra da mini şortuyla verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Seçkin, pozları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum almıştı.

İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Ece Seçkin'in paylaşımlarını fazla iddialı bularak ünlü şarkıcıyı eleştirmişti.