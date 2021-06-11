İç çamaşırsız pozlardan sonra Ece Seçkin'den siyah bikinili tekne pozları! Fitliğine övgüleri kapan Ece Seçkin kasıp kavurdu
İç çamaşırsız pozuyla gündem olan Ece Seçkin yine çok iddialı! Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin bu kez de tatil pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu. 29 yaşındaki şarkıcı, siyah bikinili tekne pozuyla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ece Seçkin'in düzgün fiziği ve fit halleriyse takipçilerinin takdirini kazandı.
11.06.2021 10:02
- Son Güncelleme: 11.06.2021 10:32
Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırı giymemesi dikkat çekmişti.
Ceketinin içine iç çamaşırı giymeyen Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni toplarken birçok sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekmişti.
Ünlü şarkıcı sonra da mini şortuyla verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Seçkin, pozları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum almıştı.
Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Ece Seçkin'in paylaşımlarını fazla iddialı bularak ünlü şarkıcıyı eleştirmişti.