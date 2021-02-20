İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor. İbo Show'un son bölümünde İbrahim Tatlıses'in son halini görenler önce gözlerine inanmadı sonra dönüp dönüp tekrar baktı. Yaklaşık 100 bin lira harcayarak botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği iddia edilen Tatlıses'in ayrıca daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir program başlattığı öne sürüldü. İbrahim Tatlıses estetik mi geçirdi, botoks mu yaptırdı, saç mı ektirdi derken İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu.

20.02.2021 14:28 - Son Güncelleme: 20.02.2021 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





