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İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor. İbo Show'un son bölümünde İbrahim Tatlıses'in son halini görenler önce gözlerine inanmadı sonra dönüp dönüp tekrar baktı. Yaklaşık 100 bin lira harcayarak botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği iddia edilen Tatlıses'in ayrıca daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir program başlattığı öne sürüldü. İbrahim Tatlıses estetik mi geçirdi, botoks mu yaptırdı, saç mı ektirdi derken İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu.

20.02.2021 14:28 - Son Güncelleme: 20.02.2021 14:28
İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe'nin konuk olarak katılacağı program, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

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İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

Eğlence programının fragmanında ise bir değişim dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

100 BİN LİRALIK BAKIM İDDİASI

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in gençleşmiş görüntüsü, daha program yayınlanmadan magazin gündemine bomba gibi düştü.

İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

Yaklaşık 100 bin lira harcayarak botoks yaptırdığı ve saç ektirdiği iddia edilen Tatlıses'in ayrıca daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir program başlattığı öne sürüldü.

İbrahim Tatlıses'ten yeni haliyle ilgili jet hızında açıklama! Saç ekimi botoks derken İbrahim Tatlıses çıktı açıkladı

"BOYA SAÇIMDA FAZLA KALDI"

Bu iddialara sanatçıdan yanıt gecikmedi.