İbrahim Tatlıses’ten sert mesaj! Görenler şaşkına döndü: Üçü de bana kötülük etmişti! Bu bayramı göremediler

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kendisine kötülük ettiklerini belirttiği üç kişiyle eski tarihli bir fotoğrafını yayınlayan Tatlıses, paylaşımına düştüğü notla kısa sürede gündem oldu. Ünlü türkücünün sert mesajı görenleri şaşkına çevirdi. İşte o paylaşım...