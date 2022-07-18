İbrahim Tatlıses’ten eski eşi Derya Tuna’ya büyük jest! ‘Ana kraliçem’ deyip övgü yağdırdı! Gözyaşları içinde vasiyetini açıklamıştı...
İbrahim Tatlıses, Günah filminin setinde tanıştığı Derya Tuna'ya gönlünü kaptırdı ve aşk yaşamaya başladı. Bu birliktelikten şimdilerde babası gibi şarkıcı olan İdo Tatlıses dünyaya geldi. Yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan Tatlıses, eski eşiyle ilgili dikkat çeken bir hamlede bulundu. Ünlü türkücü, eski eşi ve oğlu İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Tatlıses'in söz konusu paylaşımında 57 yaşına giren Derya Tuna'dan 'Ana kraliçe' diye bahsetmesi ve eski eşine övgüler yağdırması dikkat çekti. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...
18.07.2022 20:58 - Son Güncelleme: 18.07.2022 20:58
İlişkileriyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, Günah filminin setinde tanıştı.
Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikilinin bu birlikteliklerinden şimdilerde en az anne ve babası gibi ünlü olan İdo Tatlıses dünyaya geldi.
Ünlü türkücü, eski eşi ve oğlu İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.
Tatlıses'in söz konusu paylaşımında 57 yaşına giren Derya Tuna'dan 'Ana kraliçe' diye bahsetmesi ve eski eşine övgüler yağdırması dikkat çekti.