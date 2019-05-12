İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran anneler günü mesajı: Ana diyeceğim kimse yok...
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz Ocak ayın da annesi Leyla Tatlı'yı kaybetmişti. İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından Anneler Günü mesajı paylaştı. Paylaşımında annesi Leyla Tatlıyı çok özlediğini belirtirken, çocuklarının annelerinin de anneler gününü kutlamayı ihmal etmedi. Tatlıses'in Anneler Günü mesajının ardından çocuklarının son hali merak konusu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in duygulandıran Anneler Günü mesajı ve çocukları...
İbrahim Tatlıses, Instagram hesabı üzerinden, geçtiğimiz Ocak ayında kaybettiği annesi Leyla Tatlı'ya duyduğu özlemi anlattı. "Bugün arayacağım, ana diyeceğim kimse yok... Annelerinizin kıymetini bilin. Başta çocuklarımın annelerinin, tüm annelerin ve doğurmasa da annelik eden herkesin bu özel ve güzel günü kutlu olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin, seni çok özledim Leyla Sultan..." diyen İmparatorun çocukları ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin çocukları...