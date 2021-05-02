İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı
İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı. İbrahim Tatlıses evlendi mi?' sorusunun yanıtı büyük bir merakla araştırılıyor. Önceki akşam sunuculuğunu yaptığı İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses gündeme bomba gibi düştü.
02.05.2021 09:12
- Son Güncelleme: 02.05.2021 10:25
İBRAHİM TATLISES EVLENDİ Mİ?
İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı. Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Yaşar'ın ifşası üzerine Tatlıses'ten şaşırtan itiraf gecikmedi.