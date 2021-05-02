RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı

İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı. İbrahim Tatlıses evlendi mi?' sorusunun yanıtı büyük bir merakla araştırılıyor. Önceki akşam sunuculuğunu yaptığı İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses gündeme bomba gibi düştü.

02.05.2021 09:12 - Son Güncelleme: 02.05.2021 10:25
İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı

İBRAHİM TATLISES EVLENDİ Mİ?

İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı. Yıllar sonra yeniden ekranlara İbo Show ile dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu. Yaşar'ın ifşası üzerine Tatlıses'ten şaşırtan itiraf gecikmedi.

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İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldığı gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı

Karakaya'nın Tatlıses'ten beklediği evlilik teklifini aldı ve 'Evet' cevabını verdiği ileri sürülmüş hatta
Gülçin Karakaya'nın ailesinin, "Bu iş ya bitsin ya da evlenin" diye baskı yaptığı da iddialar arasında yer almıştı...

İbrahim Tatlıses'ten bomba evlilik itirafı! Ebru Yaşar ifşaladı Tatlıses 'kimseye hesap verecek durumda değilim' dedi açıkladı

5. kez nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız geçtiğimiz günlerde itirafıyla dikkat çekmişti. Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram'dan takipçilerinin sorularına verdiği yanıtla gündeme gelmişti.