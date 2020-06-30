İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ile şoke eden fotoğraf...
İbrahim Tatlıses yeni sevgilisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Ayşegül Yıldız ile evlenen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 7 çocuk ve 9 toruna sahip. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran İmparator İbrahim Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile 3. kez nikah masasına oturup oturmayacağı gündemde yerini alırken, Gülçin Karakaya hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre Karakaya'nın ailesi, bu ilişkiye onay vermiyor. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ilişki hakkında dahası da var... İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
İbrahim Tatlıses, aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.
2011 yılında geçirdiği kaza sonrası uzun süredir ekranlarda olmayan 68 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük olan 26 yaşındaki yeni aşkı Gülçin Karakaya ile kamera karşısına geçti. Yeni ilişkisiyle kısa sürede gündem olan Karakaya hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
AİLESİ İLİŞKİYE ONAY VERMEDİ
Yeni Asır'da yer alan habere göre: İzmirli Gülçin Karakaya'nın Tatlıses'in manikürcüsü olduğu ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in tüm çocuklarının ve Karakaya'nın ailesinin de karşı çıktığı ilişkinin evliliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Öte yandan Tatlıses, önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.