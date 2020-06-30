Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ile şoke eden fotoğraf...

İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız ile şoke eden fotoğraf...

İbrahim Tatlıses yeni sevgilisi ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Ayşegül Yıldız ile evlenen 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 7 çocuk ve 9 toruna sahip. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran İmparator İbrahim Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile 3. kez nikah masasına oturup oturmayacağı gündemde yerini alırken, Gülçin Karakaya hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre Karakaya'nın ailesi, bu ilişkiye onay vermiyor. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ilişki hakkında dahası da var... İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

30.06.2020 13:11 - Son Güncelleme: 30.06.2020 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





