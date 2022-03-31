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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın, o artık 37 yaşında! Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ardından Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı. 90'ların çocuk yıldızı olan ve eski popülerliğini özlediğini söyleyen Küçük İbo, geçmişte verdiği bir röportajda "Şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı" diyerek, sitem etmişti. Şimdi 37 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü, işte son hali...

31.03.2022 10:40 - Son Güncelleme: 31.03.2022 10:40
İbrahim Tatlıses’in veliahtı Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

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İbrahim Tatlıses’in veliahtı Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.

İbrahim Tatlıses’in veliahtı Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

İbrahim Tatlıses’in veliahtı Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

Şimdi 37 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

İbrahim Tatlıses’in veliahtı Hülya Avşar’ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo’nun son haline bakın o artık 37 yaşında!

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.

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