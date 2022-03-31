İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 37 yaşında!
İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın, o artık 37 yaşında! Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ardından Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı. 90'ların çocuk yıldızı olan ve eski popülerliğini özlediğini söyleyen Küçük İbo, geçmişte verdiği bir röportajda "Şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı" diyerek, sitem etmişti. Şimdi 37 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü, işte son hali...
31.03.2022 10:40 - Son Güncelleme: 31.03.2022 10:40
İbrahim Tatlıses'in veliahtı Hülya Avşar'ın kucağına oturan genç olarak hafızalarda... Küçük İbo'nun son haline bakın o artık 37 yaşında!
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.