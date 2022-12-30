İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu Hülya Avşar kucağına oturtmuştu! Küçük İbo evli çocuklu koskoca bir adam son hali...
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...
30.12.2022 17:00 - Son Güncelleme: 30.12.2022 17:00
Artık 'Küçük İbo'luğu kalmadı ama hala sahne almaya devam ediyor. İşte başta bir dönemin yıldızı Küçük İbo olmak üzere çocuk yıldızların değişimi.