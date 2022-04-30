İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu Hülya Avşar kucağına oturtmuştu! Artık 37 yaşında sırra kadem bastı son hali...
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...
30.04.2022 16:38 - Son Güncelleme: 30.04.2022 16:38
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.