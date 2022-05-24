İbrahim Tatlıses’in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı’ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

KIYAFETLERİNİ SATTI

Kınalı şimdi ise kıyafetlerini sokak hayvanları için satışa çıkararak adından söz ettirdi. Oryantel Didem, önceki gün Cihangir'de kıyafetlerini sergi haline getirerek, sokak hayvanları için satışa sundu.