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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan ve çalışması gerektiği için okulu bırakarak dansa başlayan Didem Kınalı, henüz 10 yaşındayken sahneyle tanıştı. Sonrasında lise eğitimini tamamlayan Kınalı, 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Kıvrak danslarıyla hafızalara kazınan ünlü oryantal, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Kınalı şimdi ise kıyafetlerini sokak hayvanları için satışa çıkararak adından söz ettirdi. Cihangir sokaklarına tezgah açan ünlü ismin son halini görenler ise tanıyamadı. İşte Didem Kınalı'nın son hali...

24.05.2022 20:44 - Son Güncelleme: 24.05.2022 20:44
İbrahim Tatlıses’in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı’ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunduğu eğlence programı 'İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle adın geniş kitlelere duyuran oryantal Didem Kınalı, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündem olmuştu.

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İbrahim Tatlıses’in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı’ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

KIYAFETLERİNİ SATTI
Kınalı şimdi ise kıyafetlerini sokak hayvanları için satışa çıkararak adından söz ettirdi. Oryantel Didem, önceki gün Cihangir'de kıyafetlerini sergi haline getirerek, sokak hayvanları için satışa sundu.

İbrahim Tatlıses’in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı’ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Hayvanları çok seven Didem kazancının yarısını Cihangir'deki kedi ve köpeğe harcadığını söyledi.

İbrahim Tatlıses’in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı’ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Ünlü oryantal pazar günü erken saatte kalkarak binlerce para harcayarak aldığı kıyafetlerini 50 TL, 100 TL gibi rakamlara hiç düşünmeden gönül verdiği hayvanlar uğruna sattı.

İbrahim Tatlıses’in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı’ya bakın! Sokakta kıyafet satan Didem son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Ünlü ismin kıyafet satarken çekilen görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Kınalı'nın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

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