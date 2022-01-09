İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'dan kıyafet açıklaması! Günlerce konuşulmuştu... "Göbek deliği ve göğüs çatalı..."

"SÖYLENENİ UYGULADIM YOKSA İŞİMİ YAPAMAM"

Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin? sorusuna da yanıt veren Didem Kınalı, "Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki" ifadelerini kullandı.