İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'dan kıyafet açıklaması! Günlerce konuşulmuştu... "Göbek deliği ve göğüs çatalı..."
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'dan kıyafet açıklaması geldi. Yılbaşı akşamı 'İbo Show'da sahne alan oryantal Didem Kınalı'nın kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu. Bazıları Didem'in kostümüyle alakalı esprili yorumlar yaparken; bazıları da kıyafeti çok kapalı bulmuştu. Tüm bunların ardından Didem, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "Hem şaşırdım hem çok güldüm" diyen oryantal Didem Kınalı bakın neler söyledi...
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'dan kıyafet açıklaması! Günlerce konuşulmuştu oryantal Didem...
İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programındaki dans performansıyla bir dönem adından sıkça söz ettiren oryantal Didem Kınalı, son olarak yılbaşı akşamı ekranlara gelen 'İbo Show Yılbaşı Özel'de izleyici karşısına çıktı.
"HEM ŞAŞIRDIM HEM ÇOK GÜLDÜM"
Didem, 'Kostümünün 'alüminyum folyoya benzetildiği yılbaşı akşamından bugüne nasılsın?' sorusuna; "İyiyim. Herkes kendince beni bir şeylere benzetmiş, kimi espri konusu yapmış, kimi kızmış, kimi gülmüş. Benim ne bunlardan ne de alüminyum folyoya benzetildiğimden haberim yoktu. Çünkü yılbaşı gecesi iki sahnem vardı Kıbrıs'ta ve çok yorucuydu. Haberleri sonradan görünce ben de şaşırdım, çok güldüm" yanıtını verdi.
"SÖYLENENİ UYGULADIM YOKSA İŞİMİ YAPAMAM"
Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin? sorusuna da yanıt veren Didem Kınalı, "Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii… Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş; onun dışında bir sorun yok dediler. Oryantal yaklaşık 15 yıldır televizyonlarda var olmadığından işimizi yapabilmek için biz de söylenenleri uyguluyoruz. Yoksa hiç işimi yapamam ki" ifadelerini kullandı.