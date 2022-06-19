İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Esmersen güzelsin"
İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan üç çocuğu var; Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ve en küçük kızı Elif Ada... Tatlıses'in diğer çocukları ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. O isimler arasında en çok merak edilen kişi ise Gülşen... Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görenler, "Esmersen güzelsin" yorumları yapıyor.
19.06.2022 09:50 - Son Güncelleme: 19.06.2022 09:56
"ESMERSEN GÜZELSİN"
İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.