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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Esmersen güzelsin"

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: "Esmersen güzelsin"

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı. 7 çocuğu olduğu bilinen İbrahim Tatlıses'in göz önünde olan üç çocuğu var; Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ve en küçük kızı Elif Ada... Tatlıses'in diğer çocukları ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. O isimler arasında en çok merak edilen kişi ise Gülşen... Kısa bir süre önce İbrahim Tatlıses'in paylaşımı sonrası gün yüzüne çıkan Gülşen'in bu kez de kızı ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görenler, "Esmersen güzelsin" yorumları yapıyor.

19.06.2022 09:50 - Son Güncelleme: 19.06.2022 09:56
İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin’e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Esmersen güzelsin

"ESMERSEN GÜZELSİN"

İbrahim Tatlıses'in sır gibi sakladığı torunu Berfin'e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin’e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Esmersen güzelsin

Sosyal medyayı aktif kullanan 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin’e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Esmersen güzelsin

"GÜLŞEN'İM KİMSEYLE KAVGA ETMEZ"

Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin’e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Esmersen güzelsin

İbrahim Tatlıses'in kızı da kendi kızı Berfin'i paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in sır gibi sakladığı torunu Berfin’e bakın! görenler dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı: Esmersen güzelsin

TEYZESİ YORUM YAZDI

Tatlıses'in torununu görenler beğeni yağdırdı.

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