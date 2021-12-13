İbrahim Tatlıses'in şarkısında salladı izleyenler telefona sarıldı! Kalça dansıyla fenomen olan gelin adayı Solmaz Çiros'u gören tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in şarkısında salladı, izleyenler telefona sarıldı! Kalça dansıyla fenomen olan gelin adayı Solmaz Çiros değişimi ve meşhur kalça dansıyla yine sosyal medya gündeminde. Seda Sayan'ın Uğur Aslan ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'e kalça dansları ile damga vuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini gören şaştı kaldı. Aldığı kilolarla herkesi şaşırtan Solmaz Çiros'u görenler tanımakta zorlandı. Eski zayıf halinden eser kalmayan fenomen gelin adayı son olarak Sakarya'da sahne aldı. Değişimi ile adından söz ettiren Solmaz, kalça dansı ile gündeme bomba gibi düştü.
13.12.2021 15:50
- Son Güncelleme: 13.12.2021 16:16
İbrahim Tatlıses'in şarkısında salladı izleyenler telefona sarıldı! Kalça dansıyla fenomen olan gelin adayı Solmaz Çiros'u gören tanıyamadı.
Solmaz Çiros, sunuculuğunu Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın üstlendiği Evleneceksen Gel adlı izdivaç programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Solmaz Çiros, son hali ile gündem oldu. Son olarak Sakarya'da sahne alan ve o anları takipçileri ile paylaşan Solmaz Çiroz kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.