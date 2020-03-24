Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında'

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında'

İbrahim Tatlıses koronavirüs paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. 68 yaşındaki Tatlıses, Türkiye'de de vaka sayılarının arttığı koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısında bulundu. Tatlıses'in korona virüs önerisini izleyen hayranları, 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında, Büyüksün, yaşa İmparator' şeklinde yorumlarda bulundu. Usta isim İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş da sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. İşte Hem Tatlıses'in koronavirüs paylaşımı hem de Perihan Savaş'ın belki de çoğu kişinin bilmediği hayat hikayesi...

24.03.2020 18:55 - Son Güncelleme: 24.03.2020 19:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





