İbrahim Tatlıses'in paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında'
İbrahim Tatlıses koronavirüs paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. 68 yaşındaki Tatlıses, Türkiye'de de vaka sayılarının arttığı koronavirüs nedeniyle evde kal çağrısında bulundu. Tatlıses'in korona virüs önerisini izleyen hayranları, 'Prof. Dr. İbrahim Tatlıses iş başında, Büyüksün, yaşa İmparator' şeklinde yorumlarda bulundu. Usta isim İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş da sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. İşte Hem Tatlıses'in koronavirüs paylaşımı hem de Perihan Savaş'ın belki de çoğu kişinin bilmediği hayat hikayesi...
Perihan Savaş 14 Haziran 1955'te İstanbul Aksaray'da doğar. Aslında adı Şerife Perihan'dır. Şerife Perihan Şehzadebaşı İlkokulu'ndan sonra Ahmet Rasim Ortaokulu'na gider. Daha çocukken evde oynadığı oyunlar ve söylediği şarkılarla annesi Fahrünnisa Hanım'ın arkadaşı olan komşuları Suna Pekuysal'ın dikkatini çeker.
Suna Pekuysal ''Bu kızda kıvılcım var, sanatçı olacak galiba'' der. Perihan 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''