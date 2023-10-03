İbrahim Tatlıses'in oryantali Didem Kınalı'dan Hande Erçel'e ikinci salvo "Oyunculuğunu beğenmiyorum herkes benimle aynı fikirde"

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile adını duyuran oryantal Didem Kınalı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı geçtiğimiz günlerde "Hande Erçel neden popüler bilmiyorum, oyunculuğu da kötü" çıkışıyla çok konuşulmuştu. Önceki gün Etiler'de sahne alan Kınalı, geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel'e yaptığı eleştiriler hakkında açıklama yaptı.
İbo Show ile yıldızı parlayan oryantal Didem Kınalı, "Oryantal Didem" olarak hafızalara kazındı ve adını geniş kitlelere duyurdu.
Radikal bir karar vererek mesleğinde değişikliğe giden ve şarkıcılığa soyunan Kınalı, geçen günlerde çoğu kişiyi hayatından çıkardığını belirterek şöyle konuşmuştu:
"Çok kişiyi hayatımdan çıkarttım. Ben dansımı da bırakmıyorum. Dans etmezsem ölürüm! Ama afiş olmayan işlerde çıkacağım... Bir yandan sahnelere de çıkmak istiyorum. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"