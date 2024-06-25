İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'yı görenler şoke oldu! İşte Derya Tuna'nın son hali...

1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanışan Derya Tuna, yaşadıkları aşk sonrası 18 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı almıştı. Çiftin çocukları İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile evlenmesinin ardından ilk kez babaanne olmanın heyecanını yaşayan Derya Tuna magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı gençleşmek için estetik yaptırdı. İşte İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'nın son hali...