İbrahim Tatlıses'in oğlu hakkında şoke eden gerçeği açıkladı! Bunca zaman herkes İdo olarak biliyordu ama gerçek çok başka çıktı! Meğer gerçek adı...

2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştiren İdo Tatlıses, ikiz bebekleriyle hayranlarını ve ailesini sevindirdi. Magazin gündeminin sıkı takip ettiği çift hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Meğer İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğlunun gerçek ismi İDO değilmiş! İşte İdo Tatlıses olarak tanıdığımız İbrahim Tatlıses'in oğlunun gerçek ismi...