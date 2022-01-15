İbrahim Tatlıses’in oğlu beyin ameliyatı geçirdi kardeşi hastaneye koştu! Ünlü türkücünün paylaşımı ise dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in oğlu beyin ameliyatı geçirdi kardeşi hastaneye koştu! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlı'dan kötü haber geldi. Önemli bir sağlık problemi yaşayan Tatlı'nın ameliyata alındığı öğrenildi. Durumunun ciddiyetini koruduğu iddia edilen Ahmet Tatlı'yı, hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi İdo Tatlıses oldu. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ünlü türkücü, annesini üçüncü ölüm yıldönümünde yayınladığı bir video ile andı. İşte detaylar...
15.01.2022 19:49
- Son Güncelleme: 15.01.2022 19:49
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses şu günlerde önemli bir sağlık sorununa karşı mücadele veriyor.
KARDEŞİ HASTANEYE KOŞTU!
Tv100'ün haberine göre, Tatlıses Ulus'ta bulunan özel bir hastanede beyin ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'i hastanede ziyaret eden isimlerden biri de kardeşi İdo Tatlıses oldu.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ahmet Tatlıses'in durumun ciddiyetini koruduğu iddia edilirken, babası İbrahim Tatlıses tarafından şu ana kadar bir açıklama gelmedi.
ANNESİNİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANDI!
Öte yandan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak üç sene önce toprağa verdiği annesi Leyla Tatlı'yı andı.