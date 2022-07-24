İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet 'akıl sağlığından şüphe ediyorum' demişti... İmparator'dan olay sözler: "Gerizekalılar, aklı yerinde olmayan..."
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet 'akıl sağlığından şüphe ediyorum' demişti... İmparator'dan olay sözler geldi. Kuruçeşme'deki konserinde üstü kapalı olarak oğlu Ahmet Tatlıses'in, "Babamın akıl sağlığından şüphe ediyorum" sözlerine cevap veren İbrahim Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar. Be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" dedi. Ahmet Tatlıses vasi tayini için harekete geçmişti...
"BE GERİZEKALILAR..."
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet 'akıl sağlığından şüphe ediyorum' demişti... İstanbul'da konser veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kürsüde kendisini tutamadı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak "Babamın aklı dengesinden şüphe ediyorum" diyen oğlu Ahmet Tatlıses'e göndermede bulunan İmparator bakın neler söyledi.
'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses harekete geçmişti. Tatlıses'in avukatı Necmi Uğur Çelikel, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açtıklarını duyurmuştu.
"Müvekkil Ahmet Tatlıses , babası İbrahim Tatlıses ile aralarında özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan İbrahim Tatlıses tarafından yöneltilen haksız suçlamalar ve ağır ithamlar sonucunda babasının, çevresindeki aileden olmayan art niyetli şahıslar tarafından ciddi bir biçimde yanlış ve düşmanca yönlendirildiği bu durumun farkında olmayıp doğru olanı tahlil edemediği düşüncesine kapılmıştır. Sn İbrahim Tatlıses'in yaşam kalitesini ve elde edilen kazanımlarını korumak amacı ile TMK 405-406 maddeleri gereğince kısıtlanması ve buna bağlı olarak İbrahim Tatlıses'ten maddi ve manevi menfaat sağlaması mümkün olmayan Mahkeme tarafından belirlenecek bir kişinin kendisine vasi olarak atanması talepli dava açmış bulunmaktayız.
Bahse konu olay ile ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgi sahibi edilecektir."
TAŞINMAZ VARLIKLARINA ŞERH KONULDU!
Tatlıses Ailesi, bir hafta önce açılan vasi atanması davasının ardından flaş bir gelişme ile yeniden gündeme geldi. '2. Sayfa'nın haberine göre; Ahmet Tatlıses'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.
TATLISES'İN SÖZLERİ...
İstanbul'da konser veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses,konserini keserek İlginç bir açıklama yaptı. Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi " dedi.