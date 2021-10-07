İbrahim Tatlıses'in mutlu günü! Oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla çıkarttı işte genç aşıkların düğün heyecanı
İbrahim Tatlıses'in mutlu günü! Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti. İdo Tatlıses, uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile bugün hayatını birleştiriyor. Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi evinden davul ve zurnayla çıkarttı, genç aşıkların düğün heyecanı kemaralara işte böyle yansıdı.
07.10.2021 12:21
- Son Güncelleme: 07.10.2021 12:24
İBRAHİM TATLISES'İN MUTLU GÜNÜ!
Tatlıses'in Derya Tuna'dan dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla çıkarttı işte genç aşıkların düğün heyecanından kameralara yansıyan anlar...
BAĞDAT CADDESİ'NDE DAVUL ZURNA ÇALDI
İdo, davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti, kıyafetiyle de dikkat çekti. İdo, sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde oturan Yasemin Şefkatli'yi davullu zurnalı evinden aldı. Üzerine beyaz mini bir elbise giyen Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
KIZIN ARKADAŞLARINA PARA VERDİ
İdo Tatlıses, nişanlısını kolay kolay evden çıkaramadı. Şefkatli'nin arkadaşları, İdo Tatlıses'ten para istedi. Paraları veren Tatlıses, nişanlısına kavuştu.