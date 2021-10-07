İbrahim Tatlıses’in mutlu günü! Oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’yi evinden davul zurnayla çıkarttı işte genç aşıkların düğün heyecanı

BAĞDAT CADDESİ'NDE DAVUL ZURNA ÇALDI

İdo, davul zurna eşliğinde müstakbel eşinin evine gitti, kıyafetiyle de dikkat çekti. İdo, sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde oturan Yasemin Şefkatli'yi davullu zurnalı evinden aldı. Üzerine beyaz mini bir elbise giyen Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.