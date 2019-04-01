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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile uzun süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, ilişkisi hakkında itirafta bulundu. Daha önce 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' diyen Şefkatli, İbrahim Tatlıses'ten teşekkür mesajı almıştı. İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli bakın bu kez neler söyledi...

01.04.2019 12:37 - Son Güncelleme: 01.04.2019 12:40
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hakkında Yasemin Şefkatli'den itiraf geldi. İdo Tatlıses ve sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki akşam Etiler'de bir mekana gitti. Çift mekan çıkışı magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet etti.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

"İDO'NUN BANA KARIŞTIĞI YOK"

İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin dizilerde rol almasına izin vermediği konuşuluyordu. Çift bu iddiaları yalanlarken Yasemin Şefkatli, "Yanlış lanse ediliyor. İdo'nun bana karıştığı yok. Bana teklif gelse bana sorar. Hayır yapamazsın diye bir şey söz konusu değil" dedi.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

"İKİMİZDEN BİRİ ALTTAN ALIYOR"

İdo ise, "Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben 'Yasemin'e 'Şunu yapmayacaksın ya da şuraya çıkmayacaksın' diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Bunun sonucunda bir şeyleri ikimizden biri alttan alıyor. Sağ olsun O da beni kırmıyor." diye konuştu

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

Yasemin Şefkatli, İdo'nun kendisine yasaklar koyduğu yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

Uzun zamandır yemeğe çıkamadıklarını belirten İdo Tatlıses, "Ne zamandır Yasemin'i yemeğe çıkaramıyordum. O da sinir yapıyordu. Bugün de onlardan biriydi. Güzel bir yemek yedik" diye konuştu.

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