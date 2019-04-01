İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...

"İKİMİZDEN BİRİ ALTTAN ALIYOR"

İdo ise, "Ortak verdiğimiz bir karardı. Ben 'Yasemin'e 'Şunu yapmayacaksın ya da şuraya çıkmayacaksın' diye bir şey demiyorum. Sonuçta bir hayat birleştireceğiz. Bunun sonucunda bir şeyleri ikimizden biri alttan alıyor. Sağ olsun O da beni kırmıyor." diye konuştu

