İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den şok itiraf: İdo bana...
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile uzun süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, ilişkisi hakkında itirafta bulundu. Daha önce 'Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor' diyen Şefkatli, İbrahim Tatlıses'ten teşekkür mesajı almıştı. İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli bakın bu kez neler söyledi...
01.04.2019 12:37
- Son Güncelleme: 01.04.2019 12:40
"İDO'NUN BANA KARIŞTIĞI YOK"
İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin dizilerde rol almasına izin vermediği konuşuluyordu. Çift bu iddiaları yalanlarken Yasemin Şefkatli, "Yanlış lanse ediliyor. İdo'nun bana karıştığı yok. Bana teklif gelse bana sorar. Hayır yapamazsın diye bir şey söz konusu değil" dedi.
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