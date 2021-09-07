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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses ile geçen yıl nişanlanan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Siyah derin göğüs dekoltesi ile poz veren Şefkatli, iddialı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Yasemin Şefkatli'yi iltifat yağmuruna tuttu. İşte Yasemin Şefkatli'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...

07.09.2021 18:33 - Son Güncelleme: 07.09.2021 18:33
İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo Tatlıses ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şefkatli, siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

Takipçileri, "Dünyanın en güzel kadını", "Nefes kesen bir güzellik", "Yaktın buraları yorumlarında bulunarak Şefkatli'yi iltifat yağmuruna tuttu.

İbrahim Tatlıses’in müstakbel gelini tozu dumana kattı! İdo’nun biricik aşkı Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesi ortalığı yıktı geçti

Öte yandan fit hali ile dikkat çeken Yasemin Şefkatli formda vücuduyla hayranlarından tam not aldı.

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