Haberler Galeri Magazin İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu!

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uzun süredir birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile evlenmişti. Çift 2011-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evliliklerinden Elif Ada adlarında bir kız bebeği kucaklarına almışlardı. Çiftin boşanmasının ardından Elif Ada Tatlıses, annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor.

01.02.2020 16:00 - Son Güncelleme: 15.04.2020 17:40
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu! Babasının bire bir aynısı çıktı

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son halini görenler şaşıp kaldı! Babasının bire bir kopyası çıktı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada'nın 6 yaşına girmesini Ayşegül Yıldız sosyal medya hesabından mesajla kutladı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin 9 Nisan 2013 tarihinde kızları Elif Ada dünyaya geldi. Ancak çift, evliliklerini 2013 yılında, İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi'nde 15 dakika süren tek duruşmada sonlandırdı. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu! Babasının bire bir aynısı çıktı

Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği yönünde. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses ve ünlü isimlerin çocukları.

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu! Babasının bire bir aynısı çıktı

OZAN AKBABA

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu! Babasının bire bir aynısı çıktı

OZAN AKBABA EŞİ BUKET AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ AKBABA

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada'nın son fotoğrafı şoke oldu! Babasının bire bir aynısı çıktı

OZAN AKBABA'NIN OĞLU

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Şimdi gözlerden uzak! EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi...
Şimdi gözlerden uzak! EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi...