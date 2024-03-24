İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’in son haline bakın! “Zarafeti anneden aldığı kesin” Gören Perihan Savaş’a benzetti

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 3 çocuk annesi ünlü isim, son haliyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları "Zarafeti anneden aldığı kesin", "Ya çok güzelsin esmer güzeli", "Maşallah annen gibi doğalsın ve güzelsin", "Çabasız güzellik" yorumlarında bulundu. İşte Zübeyde Melek'in son hali...
Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu. Zübeyde Melek'in bu evlilikten üç çocuğu oldu.
Ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan genç kadın, New York'ta verdiği pozları art arda yayınladı.