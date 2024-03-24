İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’in son haline bakın! “Zarafeti anneden aldığı kesin” Gören Perihan Savaş’a benzetti

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 3 çocuk annesi ünlü isim, son haliyle beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları "Zarafeti anneden aldığı kesin", "Ya çok güzelsin esmer güzeli", "Maşallah annen gibi doğalsın ve güzelsin", "Çabasız güzellik" yorumlarında bulundu. İşte Zübeyde Melek'in son hali...