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İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son halini paylaştı! “Güzelliği annesinden” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın...

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü. Şimdilerde evli ve çocuklu olan Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Perihan Savaş'ın ilk göz ağrısını görenler "Güzelliği annesinden" yorumunda bulundu. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın güzeller güzeli kızı...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:48 Güncelleme 12 Haziran 2024, 16:48
İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son halini paylaştı! “Güzelliği annesinden” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın... 1

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş birlikteliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek Akkaş, son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son halini paylaştı! “Güzelliği annesinden” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın... 2

Kameralardan uzak bir hayat sürdüren Zübeyde Melek, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son halini paylaştı! “Güzelliği annesinden” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın... 3

Evli ve üç çocuk annesi Zübeyde Melek'i görenler hayran kalırken genç kadın için "Güzelliği annesinden" yorumu yapıldı.

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