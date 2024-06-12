İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek son halini paylaştı! “Güzelliği annesinden” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısına bakın...

İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Zübeyde Melek, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü. Şimdilerde evli ve çocuklu olan Zübeyde Melek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Perihan Savaş'ın ilk göz ağrısını görenler "Güzelliği annesinden" yorumunda bulundu. İşte İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın güzeller güzeli kızı...