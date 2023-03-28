RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan manidar paylaşım! Babası "Dünürlerim ve evlatlarımla iftar" paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan manidar paylaşım! Babası "Dünürlerim ve evlatlarımla iftar" paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

İbrahim Tatlıses önceki akşam "Dünürlerim ve evlatlarımda iftar yemeği" notuyla bir paylaşım yaptı. O karede oğlu Ahmet ve kızı Dilan Çıtak'ın olmaması dikkatlerden kaçmazken akabinde Dilan Çıtak Tatlıses'ten gelen bir paylaşım sonrası "Arada yine bir gerginlik mi var?" soruları sorulmaya başlandı. Çünkü Dilan Çıtak Tatlıses paylaşımında annesine teşekkür ederken babasının adını dahi anmadı. İşte detaylar...

28.03.2023 10:17 - Son Güncelleme: 28.03.2023 10:17
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan manidar paylaşım! Babası Dünürlerim ve evlatlarımla iftar paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

İbrahim Tatlıses'in 26 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak son dönemde dikkat çeken isimler arasında. Babasıyla uzun yıllar sonra kavuşan Dilan Çıtak son paylaşımında ünlü türkücünün adını bile anmadı. İşte detaylar...

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan manidar paylaşım! Babası Dünürlerim ve evlatlarımla iftar paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

İbrahim Tatlıses önceki gün "Dünürlerim ve evlatlarıml iftar" notuyla bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan manidar paylaşım! Babası Dünürlerim ve evlatlarımla iftar paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

O karede Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli, Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Akkaş vardı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan manidar paylaşım! Babası Dünürlerim ve evlatlarımla iftar paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

Tatlıses'in iftarında oğlu Ahmet Tatlı'nın olmaması dikkat çekerken, Dilan Çıtak Tatlıses'in olmaması da gözden kaçmamıştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan manidar paylaşım! Babası Dünürlerim ve evlatlarımla iftar paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı

O sırada Dilan Dörter, New York'tan paylaşımlar yaptı.

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