İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan manidar paylaşım! Babası "Dünürlerim ve evlatlarımla iftar" paylaşımı yaptı Dilan babasını anmadı
İbrahim Tatlıses önceki akşam "Dünürlerim ve evlatlarımda iftar yemeği" notuyla bir paylaşım yaptı. O karede oğlu Ahmet ve kızı Dilan Çıtak'ın olmaması dikkatlerden kaçmazken akabinde Dilan Çıtak Tatlıses'ten gelen bir paylaşım sonrası "Arada yine bir gerginlik mi var?" soruları sorulmaya başlandı. Çünkü Dilan Çıtak Tatlıses paylaşımında annesine teşekkür ederken babasının adını dahi anmadı. İşte detaylar...
28.03.2023 10:17 - Son Güncelleme: 28.03.2023 10:17
İbrahim Tatlıses'in 26 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak son dönemde dikkat çeken isimler arasında. Babasıyla uzun yıllar sonra kavuşan Dilan Çıtak son paylaşımında ünlü türkücünün adını bile anmadı. İşte detaylar...
Tatlıses'in iftarında oğlu Ahmet Tatlı'nın olmaması dikkat çekerken, Dilan Çıtak Tatlıses'in olmaması da gözden kaçmamıştı.