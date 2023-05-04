İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’tan babasıyla ilgili yoruma sert çıkış! Kendisini tutamadı! “Soyadı tek başına yeterli değil...”
Müzisyen Levent Dörter ile geçen sene Ekim ayında dünyaevine giren Dilan Çıtak, birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreniyle uzun süre gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, daha sonra ise "Açık ilişki" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulmuştu. Çıtak bu kez bire takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan babasıyla ilgili yoruma sert çıkış geldi. Çıtak'ın "Soyadı tek başına yeterli değil" sözleri dikkat çekti. İşte Dilan Çıtak'a yapılan o yorum ve şarkıcının verdiği tepki...
04.05.2023 21:22 - Son Güncelleme: 04.05.2023 21:22
Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçen ekim ayında dünyaevine girdi.
Dilan Çıtak'a "Açık ilişki yaşamak normal midir?" diye soruldu. İbrahim Tatlıses'in kızı, soru karşısında şaşırdı ve şunları söyledi:
Çıtak bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan babasıyla ilgili yoruma sert çıkış geldi.