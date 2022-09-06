İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak’ın transparan pantolonu olay oldu! İlk yorum eski eş Ayşegül Yıldız’dan! “İçin görünüyor”
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı seçen Çıtak, sahne tarzıyla görenleri şaşırttı. Baştan aşağı transparan olan pantolonuyla izleyici karşısına çıkan şarkıcı, verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Tarzıyla sınırları zorlayan Çıtak, sosyal medyaya damga vururken ilk yorum İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi. İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in çok konuşulan o pozu...
06.09.2022 18:26 - Son Güncelleme: 06.09.2022 18:26
Türkücü İbrahim Tatlıses, geçen günlerde Bodrum'da korkunç bir trafik kazası geçirmiş ve hayranlarını üzmüştü. Kazada Tatlıses'in yanına koşanlardan biri de kızı Dilan Çıtak olmuştu.
Babasının sağlık durumunun düzelmesiyle normal hayatına dönen Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Tarzıyla sınırları zorlayan Çıtak, sosyal medyaya damga vururken ilk yorum İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi.