İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten kafa karıştıran paylaşım! Babasını mı ifşaladı? "Bakalım bundan sonra sevecek misiniz!"

İbrahim Tatlıses ile daha önce "Kuşadası'nda ev" krizi yüzünden arası açılan kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eritmişti. Ancak baba-kız dönem dönem küs oldukları yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam etti. Çıtlak, geçtiğimiz günlerde "Babanız İbrahim Tatlıses'le bir kırgınlık ya da kırıklık var mı?" sorusuna "yok neden olsun" diyerek cevap vermişti. Bu ifadelerin üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken, Çıtak'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan Dilan Çıtak "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" diyerek bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...