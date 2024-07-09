İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten kafa karıştıran paylaşım! Babasını mı ifşaladı? "Bakalım bundan sonra sevecek misiniz!"

İbrahim Tatlıses ile daha önce "Kuşadası'nda ev" krizi yüzünden arası açılan kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eritmişti. Ancak baba-kız dönem dönem küs oldukları yönündeki haberlerle gündeme gelmeye devam etti. Çıtlak, geçtiğimiz günlerde "Babanız İbrahim Tatlıses'le bir kırgınlık ya da kırıklık var mı?" sorusuna "yok neden olsun" diyerek cevap vermişti. Bu ifadelerin üzerinden henüz kısa bir süre geçmişken, Çıtak'ın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Babasıyla zaman zaman sorunlar yaşayan Dilan Çıtak "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı" diyerek bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...
Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Müzisyen Levent Dörter ile mutlu bir evlilik sürdüren Dilan Çıtak, bu kez babası İbrahim Tatlıses ile küstüğü yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda sahne almıştı. Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Çıtak, "Babanız İbrahim Tatlıses'le bir kırgınlık ya da kırıklık var mı?" sorusuna, "Yok, hayır hiçbir şey yok. Herkes hayatta ve mutlu olduğu sürece bir sıkıntı yok" cevabını vermişti.