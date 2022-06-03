İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesine bakın! Gerçek yıllar sonra ortaya çıkmıştı çok gözyaşı dökülmüştü! Meğer...
Dilan Çıtak Tatlıses, özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in kısa bir süre yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses hayli sancılı süreçler geçirmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses yıllar sonra müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Sonrasında babasıyla buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde 'babam beni programına konuk etmedi' çıkışıyla gündem olmuştu. Herkesin aklındaysa tek bir soru var 'Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi kim?' İşte başta İbrahim Tatlıses olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten anne Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir. Dilan Çıtak Tatlıses'in evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır. Dilan baba olarak hep onu bilmiştir.
Dilan Çıtak Tatlıses, 2007 yılında hayatını kaybeden üvey babası hakkında duygularını şu sözlerle paylaşmıştı;
"Bugün tam 9 sene oldu kapıdan girince 'babişkooo' diye bağırıp sırtına atlamayalı... Nefret ettim bugünden nefret ettim sensizlikten. Sadece seni almadı hayat benden, duygularımı, çocukluğumu, mutluluğumu da aldı. Gittiğin gün çocuktum ve çocuk kaldım. Yarım kaldı heryerim, büyüyemedim... Sonra ne zaman kırılsam hep ağladım. Ne vardı yine ağladığım da kucağıma yatsan bana saatlerce anlatsan beni ne çok sevdiğini... denizin dibindeki inci tanemsin safımsın pamuğumsun desen yine... Hastalandığım da baba diye ağlasam yine çünkü ben hastayken uyuyamazdın sen bakardın... Şimdi kalbim hasta keşke olsan ısıtsan sarsan sarılsan aşkım desen hemen iyileştirsen.. Hemen iyileşirimki Ne çok ihtiyacım var sana. Gidişin her yaramın sebebi oldu. Ve böyle olalı tam 9 sene oldu. Nefret ettim bugünden nefret ettim sensizlikten..."
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. Babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okudu. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.
2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.
Peki Dilan Çıtak Tatlıses'in merak edilen annesi kim? İşte başta İbrahim Tatlıses olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.